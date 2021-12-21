С 2024-го года Кубок Африки могут проводить осенью
Это'О: «Евро-2020 провели в разгар пандемии. Зачем переносить Кубок Африки?»
Турнир должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне
Самуэль Это'О / фото - Getty Images
Известный экс-футболист, а сейчас президент федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О высказался о возможном переносе Кубка африканских наций, который должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года в Камеруне. Цитирует функционера Canal Plus.
«Не вижу причин переносить турнир. Если Евро можно проводить в разгар пандемии, я не вижу причин, по которым Кубок Африки не должен состояться. Мне трудно поверить, что некоторые африканцы и вовсе поддерживают отмену турнира».
Напомним, с 2024-го года Кубок Африки могут проводить осенью.
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