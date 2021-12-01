Это`О назвал игрока, который будет величайшим футболистом следующих 10-15 лет

Футболист стабильно входит в десятку лучших в мире

Самюэль Это`О / фото - FC Barcelona Noticias

Экс-нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это`О рассказал AS, кто будет лучшим футболистом мира в ближайшие годы:

«Мбаппе приходит в нужное время. Месси и Криштиану, боги футбола, из-за возраста находятся на закате карьеры, и Мбаппе готов занять их место. Я ожидаю, что он будет величайшим игроком следующих 10-15 лет. У него есть все, чтобы стать тем уникальным футболистом, который нужен футболу после этих двух монстров».

Мбаппе уже является завсегдатаем списка номинантов на «Золотой мяч». В этом году француз впервые в карьере занял девятое место в голосовании – самое низкое для чемпиона мира за все время.

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