Это’о: «Всегда бы отдавал «Золотой мяч» Месси»

Также экс-форвард отметил Бензема

Фото: Sky Sports

Бывший нападающий Самуэль Это’о рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» по итогам года.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?

«Я всегда за Месси, люблю его как младшего брата. Очень ценю его как человека и как игрока. Я видел, как он рос, я испытываю к нему особую любовь. Для меня он по-прежнему лучший в мире. Если убрать Лео, есть другие, кто мне нравится, например, Бензема. Очень люблю этого игрока. после ухода Роналду он взвалил все себе на плечи».

«Золотой мяч» вручат в конце ноября.

Бензема – один из главных кандидатов на вручение награды.