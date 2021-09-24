Это`О выбрал лучшего между Мбаппе и Холандом

На замену противостоянию Роналду/Месси постепенно приходит другая пара футболистов

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд / фото - beIN SPORTS

Бывший нападающий «Барселоны» и посол ЧМ-2022 в Катаре Самюэль Это`О сравнил вингера ПСЖ Килиана Мбаппе с форвардом «Боруссии» Эрлингом Холандом. Легендарного камерунца цитирует Cadensa SER.

«Холанд? Он очень хороший нападающий. Я не могу сказать иначе. Но, на мой взгляд, Мбаппе – уникальный игрок. Именно он поднимется на уровень Месси и Роналду».

Оба молодых футболиста продолжают радовать болельщиков потрясающим уровнем игры. У норвежца удивительная результативность – в 67 матчах за «Боруссию» у него 68 голов.

А Мбаппе уже успел побить рекорд Златана Ибрагимовича по количеству наград лучшему игроку месяца в Лиге 1.

Ранее вице-президент «Барселоны» заявил, что «Реал» может купить следующим летом и норвежца, и француза.