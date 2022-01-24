«Это позитывный момент». Йовичевич – об интересе к Довбыку со стороны других клубов

Йовичевич и Довбык / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал в интервью пресс-службе клуба интерес со стороны других клубов к нападающему Артему Довбыку.

Если в прошлом году в «Днепр-1» никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами. Ситуация существенно поменялась, и все увидели, что в «Днепре-1» футболисты могут прогрессировать, здесь есть хорошая команда, в ней царит позитивная человеческая атмосфера.

Многие футболисты – в частности Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие добавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными.