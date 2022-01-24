Йовичевич: «Довбык и Пихаленок – потенциал сборной Украины»
«Это позитывный момент». Йовичевич – об интересе к Довбыку со стороны других клубов
Тренер «Днепра-1» отметил, что год назад считалось, мол в команде нельзя прогрессировать
Йовичевич и Довбык / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал в интервью пресс-службе клуба интерес со стороны других клубов к нападающему Артему Довбыку.
Это вполне позитивный момент, когда есть спрос на футболистов нашего клуба. Довбык показывает игру высокого качества, вызывается в ряды национальной сборной. Как и Пихаленок. Этим гордится весь клуб, все коллеги-футболисты, наш тренерский штаб. Это очень важно.
Если в прошлом году в «Днепр-1» никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами. Ситуация существенно поменялась, и все увидели, что в «Днепре-1» футболисты могут прогрессировать, здесь есть хорошая команда, в ней царит позитивная человеческая атмосфера.
Многие футболисты – в частности Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие добавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными.
Ранее сообщалось, что Довбыком интересуются в двух из топ-5 чемпионатов.
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