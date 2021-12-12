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«Это шанс». Хави рассказал о предстоящем трансферном окне для «Барселоны»

Каталонцы провалили первую половину сезона
Футбол Примерa (Испания)
13:49
«Это шанс». Хави рассказал о предстоящем трансферном окне для «Барселоны»
Хави / фото - FC Barcelona

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Marca грядущее зимнее трансферное окно:

«Состав всегда должен улучшаться. Близится трансферное окно, и это шанс. Мы много общаемся с руководством. Встреча была очень продуктивной.

Я был четок. У нас есть финансовые проблемы, но мы должны работать над улучшением команды, состава и становиться более конкурентоспособными».

Каталонцы катастрофически провели осеннюю часть сезоне. «Блаугранас» занимают восьмую строчку в чемпионате Испании. А в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» вылетели из группового этапа и отправились в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что боссы клуба пообещали Хави зимние усиления, но для этого нужно будет совершить несколько трансферов на выход.

По информации источников, специалист попросил руководство выставить трех игроков стартового состава на продажу, так как разочаровался в них.

Павел Харченко
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Барселона (футбол) Хави

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