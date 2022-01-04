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«Это топ-защитник». Миколенко – о своей потенциальной замене в «Динамо»

Футболист «Эвертона» считает, что в Киеве есть достойный преемник
Футбол Украинская Премьер-лига
18:34
«Это топ-защитник». Миколенко – о своей потенциальной замене в «Динамо»
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Бывший защитник «Динамо» Виталий Миколенко оценил готовность Владислава Дубинчака заменить себя в киевском клубе. Ранее футболист сборной Украины перешел в «Эвертон».

Конечно, готов. Наверное, некорректно говорить мне о моем конкуренте в сборной.

Я очень много с ним поиграл, когда я был центральным защитником в юношеской команде. Считаю, что это топ-защитник.

Чьей инициативой было переместить меня на фланг? Чья конкретно – я не спрашивал. Очевидно, решал весь тренерский штаб. Возможно, Максима Саныча Шацких, который знал меня с академии, где я играл и левым, и правым защитником.

Поначалу мне было непривычно, потому что в матчах дубля я играл на позиции центрбека, а в играх первой команды – на фланге. Даже сейчас, когда я играл в центре, я чувствовал, что это совсем разные позиции, и нужно полностью перестраиваться.

Ранее «Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Динамо Киев Владислав Дубинчак

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