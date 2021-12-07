«Это врожденное». Ибрагимович выбрал между Роналду и Месси

Оба футболиста продолжаю выступать на высочайшем уровне

Златан Ибрагимович / фото - Eurosport

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал Football Italia, кому он отдает предпочтение – Криштиану Роналду или Лионелю Месси:

«Сложный выбор, они оба очень сильны. Если все же нужно выбрать, я бы назвал Месси. Я играл с ним, и все, что он делает – это не результат тренировок, это врожденное».

Швед вместе с аргентинцем защищал цвета «Барселоны» в сезоне 2009/2010, пока не перешел в «Милан» в первый раз.

Напомним, 40-летний форвард заявил, что его контракт с «россонери» не закончится никогда.