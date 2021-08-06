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Это все еще похоже на какую-то неудачную шутку. Месси не может так просто уйти из «Барселоны»

Что-то в этой истории нечисто
Футбол Примерa (Испания)
6 августа 11:40
Это все еще похоже на какую-то неудачную шутку. Месси не может так просто уйти из «Барселоны» Тема дня
Лионель Месси / Фото - transfermarkt.ru

Пока все болельщики мирового футбола ждали матч «Колоса» в Лиге Конференций, их ошарашила другая новость – «Барселона» официально заявила, что не сможет подписать новый контракт с Лионелем Месси:

«Несмотря на договоренность между клубом и игроком, а также встречное желание подписать новый контракт, это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно».

Вы понимаете? Месси уходит из «Барселоны». Все еще не понятно ложная это тревога или нет.

Игрок, который всю свою карьеру провел в одном клубе, рекордсмен каталонцев по количеству матчей, голов, ассистов. И так просто уйдет?

Что-то здесь не чисто.

Видео, от которого мурашки по коже:

Клуб достаточно скупо попрощался с одним из лучших игроков в своей истории – выкатил сухое официальное обращение, запостил видео с хайлайтами аргентинца, показал как с возрастом менялся игрок и поделился фото с подписью «Бесподобный».

И это все?

Фанаты «Барселоны» не находят себе места – они еще не успели отойти от качель прошлого сезона, которые завершились бездарным вылетом из титульной гонки. Но новость о Месси не сравниться даже с поражением от ПСЖ в Лиге чемпионов. Болельщики начали собираться у Камп Ноу» – на них больно смотреть:

А игроки «Барселоны» никак не реагируют. Жерар Пике, каждый день выкладывающий в Instagram селфи со своей начисто выбритой бородой, не смог найти фото с Месси на фронталку? Серхио Бускетс, еще один член той великой команды 2011 года, ему тоже все равно на уход аргентинца из команды?

Или просто у них какая-то другая информация?

Сам Лионель не спешит комментировать ситуацию – сказал журналистам, что ему нужно немного переварить это все и остыть. Оно-то понятно, не каждый день ты расстаешься с клубом, в котором играл всю свою жизнь.

А вот президент «Барселоны» Жоан Лапорта вскоре должен порадовать прессу – собирается устроить конференцию и объяснить, что вообще происходит. Очень кстати.

Достижения Месси в «Барселоне»:

На данный момент со стороны все выглядит так: Месси и клуб договорились о продлении контракта, футболист был готов пойти на двойное урезание зарплаты, но денег все равно не хватало.

Как здесь не процитировать умельца тонко подколоть Гарри Линекера? У себя в Twitter он написал:

«Mess que un club».

В оригинале девиз «Барселоны» – «Больше, чем клуб». Но Линекер поменял испанское Mes на английское Mess и получилось «Бардак, а не клуб». Сложно не согласиться.

Куда может уйти Месси (не воспринимать серьезно):

Так что там с деньгами?

Денег нет, потому что, как несложно догадаться, недавнее руководство каталонцев уж слишком охотно их тратило на непонятно что и непонятно кого. А здесь коронавирус – доходная часть катастрофически пострадала.

Из-за этого Ла Лига серьезно опустила потолок зарплат для «Барселоны». Сначала он составлял 671 миллион евро, в прошлом сезоне – уже 383 миллионов, а теперь может оказаться на уровне 180-200 миллионов.

Где здесь найти деньги на зарплату Месси? Нет, ему, может и можно наскрести, но остальным игрокам тоже нужно что-то платить.

И здесь на передний план начинают выходить теории о шантаже, которые, на самом деле звучат не очень-то и бредово.

Видео-прощание от «Барселоны»:

То есть, клуб как-то скупо прощается со своей легендой, его партнеры по команде игнорируют официальное заявление. Так что здесь происходит?

В Испании горячо обсуждают, что это все напрямую связано с 2,7 миллиарда евро – деньгами, которые Ла Лига получит от инвестиционного фонда CVC.

Казалось бы, все хорошо – клубы получат деньги, «Барселона», в частности, 253 миллиона (по правилам, на зарплату Месси их пустить нельзя). Но каталонцы, которых изначально все устраивало, резко выступили против. В союзе с «Релом» (практически одновременно заявили о несогласии).

Говорят, испанские гранды все еще верят в проект Суперлиги.

Но что делать Месси? Если каталонцам не удастся продавить Ла Лигу, то аргентинцу придется покинуть клуб.

Недавно Лионель сделал фото с игроками ПСЖ:

Фабрицио Романо (этому дядьке точно можно доверять) пишет, что ПСЖ оживился после недавних новостей. Парижане не держат зла на нападающего, который месяц назад отказал им, и вновь начали контактировать с представителями игрока.

Месси ждет – он, как и мы все, не до конца понимает, что здесь происходит.

Лично мой самый большой страх – что так убого завершится его карьера. Сомневаюсь, что это произойдет, но в его уход из «Барселоны» тоже верилось слабо.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

Комментарии 1

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6 августа 2021г. 14:59
Хотелось прочитать о 10 км на открытой воде у мужчин и женщин, но нигде никакой информации. Листаю новости пару дней и не вижу вообще ДОЛЖНОГО внимания водным видам спорта. Кроме побед Романчука больше ничего - немного о прыжках в воду и всякая фигня о том, кто и что и кому написал в твиттерах-фейсбуках и кто в кого плюнул в социальных сетях и интернет-изданиях. Да, ещё не забываем написать о том, какой спортсмен ресторан открыл, а какой отель и вечеринку закатил. А о самом спорте - только футбол и бокс освещаются на должном уровне. О плавании вообще редко что найдёшь. Были интереснейшие заплывы на открытой воде 10 км мужчины и потом 10 км женщины - ни слова не нашёл об этом.
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