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Этого и стоило ожидать. Аллегри сменит Зидана у руля «Реала»

53-летний итальянец готов возглавить мадридский клуб
Футбол Примерa (Испания)
17:32
Этого и стоило ожидать. Аллегри сменит Зидана у руля «Реала»
Массимилиано Аллегри / Фото - blackwhitereadallover
Главный тренер «Реал» Зинедин Зидан покинет свою должность по завершению сезона. Об это сообщает El Partidazo de COPE

Как утверждает источник, на этом посту француза сменит итальянский специалист Массимилиано Аллегри.

«Реал» под руководство Зидана в сезоне-2020/21 занял второе место в Ла Лиге. Мадридский коллектив дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Челси» (1:1, 0:2).

Напомним, что 53-летний Аллегри пять раз привел «Ювентус» к победе в Серии А, четырежды выиграл Кубок Италии и дважды – Суперкубок Италии. При нем команда два раза вышла в финал Лиги чемпионов. Также он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии с «Миланом».

Накануне Аллегри дал согласие возглавить мадридскую команду на встрече с представителями клуба.
Владимир Кириченко
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Теги

Массимилиано Аллегри Реал Мадрид (футбол) Зинедин Зидан

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