Тренер «Зальцбурга»: «Мы уже вошли в историю, пробившись в 1/8 финала Лиги чемпионов»
«Этого не случалось давно». Нагельсманн – о непривычном аспекте матча с «Зальцбургом»
Тренер «Баварии» поделился ожиданиями от противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов
18:27
Юлиан Нагельсманн / Фото - beIN SPORTS
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
«Зальцбург» готов дать нам бой, и, считаю, это хороший знак. У них сильная команда, которая впервые вышла в плей-офф. Испугаться такой битвы – точно против их природы.
Мы подошли к самой увлекательной части сезона. Хотим развить то, чего удалось достичь на групповом этапе. Будем играть перед 30 000 зрителей, чего с нами не случалось уже давно. Будет отличный вечер Лиги чемпионов.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 16 февраля, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Зальцбург» – «Бавария». Начало – в 22:00.
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