«Этого не случалось давно». Нагельсманн – о непривычном аспекте матча с «Зальцбургом»

Юлиан Нагельсманн / Фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы подошли к самой увлекательной части сезона. Хотим развить то, чего удалось достичь на групповом этапе. Будем играть перед 30 000 зрителей, чего с нами не случалось уже давно. Будет отличный вечер Лиги чемпионов.