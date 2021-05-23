Клопп прокомментировал возможные летние трансферы
«Этот год оказался самым трудным в моей жизни». Клопп – о сезоне-2020/2021
Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги чемпионата Англии
12:31
Юрген Клопп / фото - Getty Images
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги завершающегося сезона-2020/2021 АПЛ, признавшись, что этот год был самым сложным в его жизни. Цитирует Клоппа портал ESPN.
«Этот год стал самым сложным в моей жизни. Никогда не думал, что мне придется столкнуться с пандемией. Не лично мне, всем нам. Чему я научился? Сон переоценивают. Стали ли мы лучше за этот год? Не знаю, но опыта определенно стало больше. В будущем мы еще оценим, насколько многому научились за этот период».
Напомним, ранее Клопп рассказал о трансферных планах «Ливерпуля».
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