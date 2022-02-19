«Эвертон» без Миколенко уступил «Саутгемптону»
В 26-м туре АПЛ «Саутгемптон» в родных стенах победил «Эвертон».
Оба гола «святые» забили во втором тайме.
Отметим, что латераль «Эвертона» Виталий Миколенко весь матч провел на скамейке запасных. Лишь несколько дней назад он вернулся к тренировкам после коронавируса.
В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» уже близок к зоне вылета – идет на 16-м месте, имея 22 очка.
АПЛ, 26-й тур
«Саутгемптон» – «Эвертон» 2:0
Голы: Армстронг, 52, Лонг, 84
«Саутгемптон»: Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 90), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Армстронг, 90), Броя (Лонг, 83).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан (Андре Гомеш, 46), ван де Бек, Ивоби (Таунсенд, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Алли, 75).
Предупреждения: Аллан (15), Кэлверт-Льюин (40).
Комментарии 0