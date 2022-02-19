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«Эвертон» без Миколенко уступил «Саутгемптону»

Украинец провел в запасе весь матч
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:11
«Эвертон» без Миколенко уступил «Саутгемптону»
Фото: Getty Images

В 26-м туре АПЛ «Саутгемптон» в родных стенах победил «Эвертон».

Оба гола «святые» забили во втором тайме.

Отметим, что латераль «Эвертона» Виталий Миколенко весь матч провел на скамейке запасных. Лишь несколько дней назад он вернулся к тренировкам после коронавируса.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» уже близок к зоне вылета – идет на 16-м месте, имея 22 очка.

АПЛ, 26-й тур

«Саутгемптон» – «Эвертон» 2:0

Голы: Армстронг, 52, Лонг, 84

«Саутгемптон»: Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 90), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Армстронг, 90), Броя (Лонг, 83).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан (Андре Гомеш, 46), ван де Бек, Ивоби (Таунсенд, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон, Гордон (Алли, 75).

Предупреждения: Аллан (15), Кэлверт-Льюин (40).

Петр Приходько
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