«Эвертон» Миколенко близок к назначению экс-тренера «Фенербахче»

Перейра провел переговоры с клубом

Фото: Fotomac

«Эвертон» провел переговоры с португальским тренером Витором Перейрой.

Как утверждает журналист Педро Сепульведа в своем Twitter он вместе со своим штабом прибудут в Англию уже 24 января для оформления соглашения.

Вероятно, он станет новым тренером «ирисок».

Перейра известен по работе в Турции, Китае, а некогда – во второй Бундеслиге. Также он тренировал «Порту».

На данный момент и.о. главного тренера «Фенербахче» является Данкан Фергюсон.