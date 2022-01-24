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«Эвертон» Миколенко близок к назначению экс-тренера «Фенербахче»
Перейра провел переговоры с клубом
07:45
Фото: Fotomac
«Эвертон» провел переговоры с португальским тренером Витором Перейрой.
Как утверждает журналист Педро Сепульведа в своем Twitter он вместе со своим штабом прибудут в Англию уже 24 января для оформления соглашения.
Вероятно, он станет новым тренером «ирисок».
Перейра известен по работе в Турции, Китае, а некогда – во второй Бундеслиге. Также он тренировал «Порту».
На данный момент и.о. главного тренера «Фенербахче» является Данкан Фергюсон.
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