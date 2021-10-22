«Барселона» заинтересована в нападающем «Аякса»
«Эвертон» хочет вернуть Санчеса в АПЛ
На игрока не рассчитывают в «Интере»
16:43
Фото: Sky Sports
Нападающий «Интера» Алексис Санчес может вернуться в АПЛ.
В услугах 32-летнего игрока заинтересован «Эвертон». Чилийца хочет видеть в команде Рафаэль Бенитес.
Стороны уже провели первые переговоры. «Интер» готов отпустить футболиста уже зимой, сообщает interlive.it.
На Санчеса также претендует «Райо Вальекано». Там уже играет Радамель Фалькао.
В нынешнем сезоне он сыграл лишь три матча.
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