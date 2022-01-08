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«Эвертон» лишь в дополнительное время прошел «Халл» в дебютном матче Миколенко

«Ириски» пробились в 1/16 финала Кубка Англии, украинец заработал предупреждение
Футбол Украинские легионеры
08 января 22:08
«Эвертон» лишь в дополнительное время прошел «Халл» в дебютном матче Миколенко
Фото - Эвертон

В третьем раунде Кубка Англии «Эвертон» на выезде одолел «Халл Сити».

Матч был дебютным для защитника «ирисок» Виталия Миколенко. Встреча началась неудачно для команды украинца.

Уже на первой минуте «Эвертон» пропустил от Смита после подачи со штрафного. До перерыва Грэй и Андре Гомеш вывели гостей вперед. Но к несчастью для экс-игрока «Динамо», от записал в свой пассив предупреждение.

Во втором тайме представитель Чемпионшипа и во вовсе перевел игру в дополнительное время силами Лонгмэна. Но эффектный удар издали Таунсенда в первом эскратайме все же принес победу подопечным Рафы Бенитеса.

«Эвертон» вышел в 1/16 финала турнира. Соперник «ирисок» определится позже.

Кубок Англии, третий раунд

«Халл Сити» – «Эвертон» 2:3 (2:2 – основное время)

Голы: Смит, 1, Лонгмэн, 71 – Грэй, 21, Андре Гомеш, 31, Таунсенд, 99

«Халл»: Бакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.

«Эвертон»: Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).

Предупреждения: Хаддлстоун – Миколенко, Годфри
Сергей Стаднюк
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Теги

Эвертон Халл Кубок Англии

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