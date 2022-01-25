Анчелотти еще летом хотел видеть Миколенко в «Эвертоне»
«Эвертон» Миколенко отказался от идеи назначить португальского тренера
Недавно «ириски» уволили Бенитеса
14:15
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Португальский тренер Витор Перрейра не возглавит «Эвертон», сообщает Mirror.
По информации источника, в клубе отказались от поспешных решений касательно нового главного тренера.
В «Эвертоне» рассматривают путь, который применили в «Манчестер Юнайтед»: назначить временного тренера до конца сезона, а затем летом искать постоянного менеджера.
Сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» является Данкан Фергюсон. Отметим, что в первом матче «Эвертона» при Фергюсоне в заявку команды не попал украинский защитник Виталий Миколенко, который ранее сыграл 2 матча при прошлом тренере – Рафаэле Бенитесе.
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