«Эвертон» Миколенко принял решение по новому тренеру

В клубе определились с заменой Бенитесу

Виталий Миколенко / фото - FC Everton

После отставки Рафаэля Бенитеса в «Эвертоне» определились с человеком, который будет руководить клубом во второй части сезона.

Изначально, «ириски» хотели вернуть Роберто Мартинеса, тренирующего сейчас сборную Бельгии. Испанец руководил командой в период 2013-2016. Но специалист отказался покидать национальную команду накануне чемпионата мира в Катаре.

Также сообщалось, что ливерпульцам отказал наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.

Как сообщает Daily Mail, не сумев привлечь желаемых тренеров, боссы «Эвертона» остановились на кандидатуре Данкана Фергюсона, который входил в тренерский штаб Бенитеса, а до этого и Карло Анчелотти.

Для шотландца это будет уже второй подобный опыт. В 2019-м он исполнял обязанности главного тренера «ирисок» на протяжении 4-х матчей.

Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы.