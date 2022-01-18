Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

«Эвертон» Миколенко принял решение по новому тренеру

В клубе определились с заменой Бенитесу
Футбол Украинские легионеры
11:46
«Эвертон» Миколенко принял решение по новому тренеру
Виталий Миколенко / фото - FC Everton

После отставки Рафаэля Бенитеса в «Эвертоне» определились с человеком, который будет руководить клубом во второй части сезона.

Изначально, «ириски» хотели вернуть Роберто Мартинеса, тренирующего сейчас сборную Бельгии. Испанец руководил командой в период 2013-2016. Но специалист отказался покидать национальную команду накануне чемпионата мира в Катаре.

Также сообщалось, что ливерпульцам отказал наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.

Как сообщает Daily Mail, не сумев привлечь желаемых тренеров, боссы «Эвертона» остановились на кандидатуре Данкана Фергюсона, который входил в тренерский штаб Бенитеса, а до этого и Карло Анчелотти.

Для шотландца это будет уже второй подобный опыт. В 2019-м он исполнял обязанности главного тренера «ирисок» на протяжении 4-х матчей.

Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко Эвертон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-наставник «Эвертона» заявил о готовности вернуться в клуб
Экс-наставник «Эвертона» заявил о готовности вернуться в клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:52
Асистент Луческу: «Дубинчаку нужно доказывать, что он может быть заменой для Миколенко»
Асистент Луческу: «Дубинчаку нужно доказывать, что он может быть заменой для Миколенко»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:02
Сборная Бельгии не отпустила Мартинеса в «Эвертон»
Сборная Бельгии не отпустила Мартинеса в «Эвертон»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 января 18:17
Моуриньо отказался тренировать «Эвертон» Миколенко
Моуриньо отказался тренировать «Эвертон» Миколенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 января 13:15
Вернидуб: «Я считаю, что Миколенко вовремя ушел в «Эвертон»
Вернидуб: «Я считаю, что Миколенко вовремя ушел в «Эвертон»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 января 21:30
Названы имена потенциальных сменщиков Бенитеса в «Эвертоне»
Названы имена потенциальных сменщиков Бенитеса в «Эвертоне»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16 января 19:36

Новости: Футбол

И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Украинская Премьер-лига
18:11
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Серия А (Италия)
17:35
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Примерa (Испания)
17:18
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Украинская Премьер-лига
16:57
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Премьер-Лига (Англия)
16:44
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Украинская Премьер-лига
16:33
Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
Эксклюзив Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
В Европе
16:26
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Премьер-Лига (Англия)
16:24
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости