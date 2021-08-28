Джеррард рассказал, почему он не может тренировать «Эвертон», в отличии от Бенитеса
«Эвертон» намерен осуществить с «Порту» громкий обмен. Хамес может уехать на Пиренеи
В АПЛ не против вернуться и опытный венесуэльский форвард
09:38
Хамес Родригес / Фото - royalbluemersey.sbnation.com«Эвертон» вступил в переговоры с «Порту» относительно перехода вингера Луиса Диаса. Об этом сообщает The Telegraph.
За 24-летнего колумбийца «ириски» намерены предложить взамен его соотечественника звездного хавбека Хамеса Родригеса.
Также наставника «Эвертона» Рафаэль Бенитес желает подписать нападающего «Далянь Про» Саломона Рондона, с которым он вместе работал в китайском клубе и «Ньюкасле».
Трансфер 31-летнего венесуэльца будет зависеть от того, сможет ли «Эвертон» продать кого-то из игроков, в частности, форварда Мойзе Кина, который может вернуться в «Ювентус».
Комментарии 0