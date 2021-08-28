«Эвертон» намерен осуществить с «Порту» громкий обмен. Хамес может уехать на Пиренеи

В АПЛ не против вернуться и опытный венесуэльский форвард





Хамес Родригес / Фото - royalbluemersey.sbnation.com

«Эвертон» вступил в переговоры с «Порту» относительно перехода вингера. Об этом сообщаетЗа 24-летнего колумбийца «ириски» намерены предложить взамен его соотечественника звездного хавбекаТакже наставника «Эвертона»желает подписать нападающего «Далянь Про», с которым он вместе работал в китайском клубе и «Ньюкасле».Трансфер 31-летнего венесуэльца будет зависеть от того, сможет ли «Эвертон» продать кого-то из игроков, в частности, форварда