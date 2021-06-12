«Эвертон» нашел нового главного тренера

Наконец-то подоспела замена для Анчелотти

Нуну Эшпириту Санту / фото - Eurosport

Экс-наставник «Вулверхэптона» Нуну Эшпириту Санту вскоре возглавит «Эвертон», сообщает журналист Dominic King.

Клуб уже согласовал условия контракта с португальским специалистом и ждет пока уладятся все нюансы, что бы Нуну уже мог приступать к работе над командой.

47-летний тренер должен принять окончательное решение в ближайшие двое суток. «Ириски» планируют объявить нового наставника в скором времени. Уход Карло Анчелотти в «Реал» потряс команду, ведь в клубе рассчитывали, что итальянец будет строить долгосрочный проект. Но приход Нуну может означать начало новой эры для мерсисайдского клуба.

Санту возглавил «Вулверхэмптон» в 2017 году. Он не только вывел «волков» обратно в АПЛ, но и превратил их в силу, с которой стоит считаться.

Напомним, «Вулверхэмптон» назначил тренером очередного португальца.