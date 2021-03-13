«Эвертон» неожиданно уступил «Бернли» в родных стенах

Фото: пресс-служба Эвертона

В матче 28-го тура АПЛ «Эвертон» неожиданно уступил «Бернли».

Гости забили два быстрых мяча, до середины первого тайма «Эвертон» уже горел 0:2 после голов Вуда и Макнила.

«Ириски» сумели отыграть один мяч, забил Калверт-Льюин на 32-й минуте. Но этого было недостаточно, ведь во втором тайма счет на табло не изменился.

АПЛ, 28-й тур

«Эвертон» – «Бернли» 1:2

Голы: Кальверт-Льюин, 32 – Вуд, 13, Макнил, 24

«Эвертон»: Пикфорд (Жоау Виржиния, 43), Холгейт (Коулмэн, 73), Годфри, Кин, Динь, Андре Гомеш, Аллан, Ивоби, Дэвис (Кинг, 66), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Питерс, Тарковски, Браунхилл, Гудмундссон (Брэйди, 66), Вествуд, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 78).

Предупреждения: Вествуд (37), Лоутон (45), Тарковски (76), Поуп (85).

Турнирная таблица АПЛ.