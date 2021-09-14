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«Эвертон» обыграл «Бернли», проигрывая до 60-й минуты
Мерсисайдцы забили три мяча во втором тайме
07:10
Фото: twitter.com/Everton
«Эвертон» в матче 4 тура АПЛ дома обыграл «Бернли».
Мерсисайдцы проигрывали, пропустив на старте второго тайма, но сумели венуться в игру и одержать уверенную победу.
На гол Ми ответили Кин, Таунсенд и Грей.
«Эвертон» идет четвертым в таблице АПЛ.
«Эвертон» – «Бернли» 3:1
Голы: Кин, 60, Таунсенд, 65, Грей, 66 — Ми, 53
«Эвертон»: Пикфорд — Коулмэн, Годфри (Андре Гомеш, 61), Кин, Мина, Динь — Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Ивоби, 88) — Ришарлисон (Рондон, 81).
«Бернли»: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Леннон, 76), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 86) — Барнс (Выдра, 76), Макнил.
Предупреждения: Таунсенд — Браунхилл
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