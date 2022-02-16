«Эвертон» опубликовал фото тренировки Миколенко. Ранее он был вне команды

Сообщалось, что украинец мог заразиться коронавирусом

Виталий Миколенко / Фото - Эвертон

Пресс-служба «Эвертона» опубликовала снимки с последней тренировки команды. После запроса одного из болельщиков было также размещено фото защитника Виталия Миколенко.

Таким образом, украинец приступил к работе с командой после пропущенных матчей против «Ньюкасла» (1:3) и «Лидса» (3:0). Сообщалось, что футболист подхватил коронавирус.

Ранее также конкурент Миколенко в «Эвертоне» выбыл до марта.