Миколенко назвал главное отличие тренировочного процесса в Англии и Украине
«Эвертон» опубликовал фото тренировки Миколенко. Ранее он был вне команды
Сообщалось, что украинец мог заразиться коронавирусом
19:09
Виталий Миколенко / Фото - Эвертон
Пресс-служба «Эвертона» опубликовала снимки с последней тренировки команды. После запроса одного из болельщиков было также размещено фото защитника Виталия Миколенко.
VM19 https://t.co/DdBfkKodWn pic.twitter.com/Qa6slafJFz— Everton (@Everton) February 16, 2022
Таким образом, украинец приступил к работе с командой после пропущенных матчей против «Ньюкасла» (1:3) и «Лидса» (3:0). Сообщалось, что футболист подхватил коронавирус.
Ранее также конкурент Миколенко в «Эвертоне» выбыл до марта.
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