Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»
«Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко
20-летний футболист заключил длительный контракт
17:48
Нейтан Паттерсон / Фото - Эвертон
Защитник Нейтан Паттерсон стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
20-летний футболист сборной Шотландии перебрался в Ливерпуль из «Рейнджерс». Контракт подписан до лета 2027 года.
Основной позицией Паттерсона является место правого защитника. Однако новичок «ирисок» может сыграть и на противоположном фланге.
Таким образом, в теории игрок может составить конкуренцию Виталию Миколенко. О переходе украинца «Эвертон» объявил ранее.
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