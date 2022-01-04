«Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко

20-летний футболист заключил длительный контракт

Нейтан Паттерсон / Фото - Эвертон

Защитник Нейтан Паттерсон стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний футболист сборной Шотландии перебрался в Ливерпуль из «Рейнджерс». Контракт подписан до лета 2027 года.

Основной позицией Паттерсона является место правого защитника. Однако новичок «ирисок» может сыграть и на противоположном фланге.

Таким образом, в теории игрок может составить конкуренцию Виталию Миколенко. О переходе украинца «Эвертон» объявил ранее.