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«Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко

20-летний футболист заключил длительный контракт
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:48
«Эвертон» подписал защитника, который может сыграть на позиции Миколенко
Нейтан Паттерсон / Фото - Эвертон

Защитник Нейтан Паттерсон стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний футболист сборной Шотландии перебрался в Ливерпуль из «Рейнджерс». Контракт подписан до лета 2027 года.

Основной позицией Паттерсона является место правого защитника. Однако новичок «ирисок» может сыграть и на противоположном фланге.

Таким образом, в теории игрок может составить конкуренцию Виталию Миколенко. О переходе украинца «Эвертон» объявил ранее.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эвертон Рейнджерс Виталий Миколенко

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