Бернард близок к уходу из «Эвертона»
«Эвертон» продал бывшего игрока «Шахтера» в арабский клуб
Бернард перешел в «Аль-Шардж»
Бернард / Фото: Twitter
Вингер «Эвертона» Бернард перешел в арабский «Аль-Шардж», сообщает пресс-служба «ирисок».
Известно, что «Эвертон» заработал на трансфере 28-летнего бразильца 1 миллион евро.
С 2013 по 2018 года Бернард выступал за «Шахтер», после чего на правах свободного агента перебрался в «Эвертон».
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес не рассчитывает на Бернарда.
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