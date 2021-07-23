«Эвертон» продал бывшего игрока «Шахтера» в арабский клуб

Бернард перешел в «Аль-Шардж»

Бернард / Фото: Twitter

Вингер «Эвертона» Бернард перешел в арабский «Аль-Шардж», сообщает пресс-служба «ирисок».

Известно, что «Эвертон» заработал на трансфере 28-летнего бразильца 1 миллион евро.

С 2013 по 2018 года Бернард выступал за «Шахтер», после чего на правах свободного агента перебрался в «Эвертон».

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес не рассчитывает на Бернарда.