Миколенко подпишет контракт с «Эвертоном» на 5 лет, о трансфере объявят в ближайшие дни
«Эвертон» продаст конкурента Миколенко по позиции
Игрок не нашел общий язык с тренером
15:41
Люка Динь / фото - Everton FC
«Эвертон» завершает процесс по покупке защитника Виталия Миколенко из «Динамо».
«Ириски» готовы расчистить место в составе под украинца, продав другого игрока этой позиции. Команду может покинуть левый защитник ливерпульской команды Люка Динь. Француза отпустят, если поступит соответствующее предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о конфликте с игроком.
В текущем сезоне Динь провел на 15 матчей, в которых забил один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.
Ранее стали известны детали контракта Миколенко с «ирисками».
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