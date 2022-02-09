Чемпионат Англии. «Ньюкасл» победил «Эвертон». Как это было
«Эвертон» проиграл первый матч в АПЛ под руководством Лэмпарда
«Ньюкасл» одержал уверенную победу
07:27
Фото: Newcastle
«Эвертон» в матче 24 тура АПЛ на выезде проиграл «Ньюкаслу».
Гости открыли счет благодаря автоголу, но «Ньюкасл» позже забил три мяча в ворота соперника и выиграл матч.
«Ньюкасл» выиграл второй матч подряд и почти догнал «Эвертон» в таблице.
АПЛ. 24-й тур:
«Ньюкасл» – «Эвертон» 3:1
Голы: Холгейт, 37 (АГ), Фрэйзер, 56, Триппьер, 80 – Ласселс, 36
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер (Манкильо, 90), Шер, Ласселс, Таргетт, Шелви, Уиллок (Бруно Гимараэс, 90), Фрэйзер (Мерфи, 82), Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Брэнтуэйт, 35), Холгейт, Таунсенд, Аллан, Андре Гомеш (ван де Бек, 60), Грэй (Алли, 25), Ришарлисон, Гордон.
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