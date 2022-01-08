«Эвертон» пропустил на первой минуте после подачи с фланга Миколенко в дебютном матче украинца

«Халл» открыл счет во встрече третьего раунда Кубка Англии

Фото - Эвертон

В третьем раунде Кубка Англии «Эвертон» на выезде играет против «Халл Сити». Соперник открыл счет в игре на первой минуте.

После подачи с левого фланга оборона «ирисок» не справилась с Тайлером Смитом. Это дебютная встреча защитника Виталия Миколенко за клуб.

Видео эпизода.

В начале января украинец перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо».