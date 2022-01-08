Официально. Миколенко дебютирует за «Эвертон» в Кубке Англии
«Эвертон» пропустил на первой минуте после подачи с фланга Миколенко в дебютном матче украинца
«Халл» открыл счет во встрече третьего раунда Кубка Англии
08 января 19:46
Фото - Эвертон
В третьем раунде Кубка Англии «Эвертон» на выезде играет против «Халл Сити». Соперник открыл счет в игре на первой минуте.
После подачи с левого фланга оборона «ирисок» не справилась с Тайлером Смитом. Это дебютная встреча защитника Виталия Миколенко за клуб.
В начале января украинец перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо».
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