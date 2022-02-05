«Эвертон» с Миколенко разгромил соперника в первом матче Лэмпарда, «Сити» с Зинченко прошел «Фулхэм»

Украинцы поучаствовали в крупных победах своих команд, выведших их в 1/8 финала Кубка Англии

Фото - Эвертон

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» и «Эвертон» разгромили «Фулхэм» и «Брентфорд» соответственно.

В обеих встречах соперники сумели лишь раз ответить на четыре гола победителя. Отдельно отметим дубль и ассист Мареза.

В стартовом составе «ирисок» вышел Виталий Миколенко. Экс-футболист «Динамо» активно подключался к атакам и покинул поле на 73-й минуте. Еще один украинец Александр Зинченко начал свой матч со скамейки запасных. Представитель «горожан» вышел на замену на 67-й минуте. Оба результативных действий не оформили.

«Манчестер Сити» и «Эвертон» вышли в 1/8 финале. Команды узнают соперников после жеребьевки.

Кубок Англии, 1/16 финала

«Манчестер Сити» – «Фулхэм» 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (пен.), 57 – Карвальо, 4

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Жоау Канселу (Зинченко, 67), Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Стерлинг, 68), Грилиш (Делап, 77), Фоден (Бернарду Силва, 78), Марез (Макати, 78).

«Фулхэм»: Гассанига, Уильямс, Рим, Адарабиойо, Брайен, Чалоба, Кебано (Кнокерт, 67), Рид (Сери, 67), Уилсон (Кэрни, 75), Карвальо (Кавалейру, 88), Митрович (Родриго Муниз, 75).

Предупреждение: Уокер

«Эвертон» – «Брентфорд» 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тоуни, 54 (пен.)

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри (Мина, 14), Кин, Холгейт, Миколенко (Кенни, 73), Аллан, Андре Гомеш, Грэй (Ивоби, 88), Ришарлисон (Тосун, 88), Гордон (Таунсенд, 73).

«Брентфорд»: Райя, Роэрслев (Дасилва, 72), Янссон, Айер, Соренсен, Генри (Стивенс, 83), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 62), Канос (Годдос, 72), Тоуни.

Предупреждения: Андре Гомеш, Гордон – Роэрслев