«Эвертон» в течение пяти лет будет рассчитываться с «Динамо» за Миколенко

Ближайшие годы киевляне будут получать неплохую финансовую подпитку

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Сделка о переходе защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон» почти закрыта. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Ранее источник называл сумму около 23,5 млн евро за защитника. Сейчас речь идет о 21 миллионе плюс два в качестве бонусов.

«Ириски» будут выплачивать сумму частями, о которых клубы уже также договорились. Деньги будут приходить на счета киевлян в течение всего пятилетнего контракта футболиста.

Ранее главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес тактично ушел от ответа на вопрос о трансфере Миколенко.