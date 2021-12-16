«Эвертон» заплатит за Миколенко больше 20 миллионов евро

Луческу уже подтвердил, что трансфер состоится

Виталий Миколенко / Фото: пресс-служба Динамо

«Эвертон» заплатит за защитника «Динамо» Виталия Миколенко больше 20 миллионов евро, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, «Динамо запросило за своего игрока 23,5 миллиона евро, «Эвертон» согласился.

Также стороны пришли к соглашению, что «Эвертон» будет выплачивать деньги «Динамо» за Миколенко в рассрочку.

Изначально «Эвертон» хотел брать Миколенко в аренду, но стороны договорились о полноценном трансфере.

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил румынским СМИ, что неназванный футболист его команды перейдет в «Эвертон».