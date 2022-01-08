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«Эвертону» предложен звездный игрок на фланг Миколенко

Украинец может получить опытного партнера
Футбол Серия А (Италия)
08 января 18:04
«Эвертону» предложен звездный игрок на фланг Миколенко
Фото: Sky Sports

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может сменить клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

Соответствующий трансфер был предложен английскому «Эвертону». Нынешний клуб 33-летнего игрока не прочь избавиться от чилийца.

Отметим, что Санчес в рядах «нерадзурри» выступает на позиции центрального или оттянутого форварда. Ранее футболист был левым вингером. Именно на этом фланге играет новичок «ирисок» Виталий Миколенко.

Ранее главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что украинец – будущее клуба.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эвертон Алексис Санчес Интер

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