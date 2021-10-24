Эвра: «Суарес сказал, что ударил меня, потому что я черный»
Эвра: «Мужские слезы – это не проявление слабости»
Экс-игрок высказался по поводу стереотипов
Патрис Эвра / фото - Sky Sports
Бывший защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра рассказал ESPN о стереотипах в современном обществе:
«С меня хватит этой токсичной маскулинности. Для моего отца слезы были слабостью. Но слезы – это не проявление слабости. Я потерял брата и нескольких друзей, но никогда не плакал. Мама сказала: «Однажды ты взорвешься».
Я предпочитаю быть примером и вдохновлять людей, а не быть жертвой. Я не хочу находиться в этой роли, даже если я и был жертвой».
Ранее француз вспомнил свой давний конфликт с Луисом Суаресом, из-за которого развернулась настоящая война между МЮ и «Ливерпулем».
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