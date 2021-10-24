Эвра: «Мужские слезы – это не проявление слабости»

Патрис Эвра / фото - Sky Sports

Бывший защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра рассказал ESPN о стереотипах в современном обществе:

Я предпочитаю быть примером и вдохновлять людей, а не быть жертвой. Я не хочу находиться в этой роли, даже если я и был жертвой».