Эвра: «У меня одного столько же титулов АПЛ, что и у «Манчестер Сити»

Соседи по городу являются злейшими врагами

Патрис Эвра / фото - Goal

Бывший защитник МЮ Патрис Эвра рассказал Daily Mail, станет ли когда-то «Манчестер Сити» более великим клубом, чем «Юнайтед»:

«Ни за что. У меня одного столько же титулов в английской Премьер-лиге, что и у «Манчестер Сити». Только у меня одного! А где их трофей Лиги чемпионов? Сейчас они намного лучше, чем «Юнайтед», но это меня не беспокоит. История никогда не умрет. Если они начнут побеждать в Лиге чемпионов, это может быть другая история, но они сейчас не достигли даже уровня «Челси». Только люди, родившиеся после выхода PlayStation 5, скажут, что «Манчестер Сити» является самым великим клубом в мире. Все остальные? Ни за что».

За 8 лет в Манчестере защитник выиграл с «дьяволами» 5 титулов АПЛ, а также брал Лигу чемпионов, что не удавалось их соседям из «Сити» за всю их историю.

Напомним, ранее Эвра вспомнил конфликт с Луисом Суаресом. Уругваец тогда сказал, что сделал это, потому что француз – черный.