Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Эвра: «У меня одного столько же титулов АПЛ, что и у «Манчестер Сити»
Соседи по городу являются злейшими врагами
14:43
Патрис Эвра / фото - Goal
Бывший защитник МЮ Патрис Эвра рассказал Daily Mail, станет ли когда-то «Манчестер Сити» более великим клубом, чем «Юнайтед»:
«Ни за что. У меня одного столько же титулов в английской Премьер-лиге, что и у «Манчестер Сити». Только у меня одного! А где их трофей Лиги чемпионов? Сейчас они намного лучше, чем «Юнайтед», но это меня не беспокоит.
История никогда не умрет. Если они начнут побеждать в Лиге чемпионов, это может быть другая история, но они сейчас не достигли даже уровня «Челси». Только люди, родившиеся после выхода PlayStation 5, скажут, что «Манчестер Сити» является самым великим клубом в мире. Все остальные? Ни за что».
За 8 лет в Манчестере защитник выиграл с «дьяволами» 5 титулов АПЛ, а также брал Лигу чемпионов, что не удавалось их соседям из «Сити» за всю их историю.
Напомним, ранее Эвра вспомнил конфликт с Луисом Суаресом. Уругваец тогда сказал, что сделал это, потому что француз – черный.
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