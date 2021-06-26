Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция

Следите за одним из самых конкурентных противостояний 1/8 финала ЧЕ-2020

Фото - twitter.com/euro2020

Во вторник, 29 июня 2021 года, в плей-офф чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Англии и Германии. Игра пройдет на арене Уэмбли в Лондоне.

В день матча мы проведем текстовую онлайн трансляцию. Она будет доступна в этой новости. В ней мы максимально оперативно будем сообщать обо всем происходящем на поле. Присоединяйтесь в 19:00 по киевскому времени.

Также на сайте доступен календарь ЕВРО 2020.