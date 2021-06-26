Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
Одна из самых интригующих встреч плей-офф ЧЕ-2020 в прямом эфире
Фото - twitter.com/euro2020
Национальные команды Англии и Германии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Дата матча: 29.06.2021.
Место проведения: стадион Уэмбли в Лондоне.
Смотреть онлайн матч можно в этой новости. В день противостояния здесь будет доступна видео трансляция. Начало прямого эфира в 19:00 по киевскому времени.
Также следите за турнирной таблицей Евро 2020.
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