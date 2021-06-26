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Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
Следите за одним из самых интригующих матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Фото - twitter.com/euro2020
В воскресенье, 27 июня 2021 года, сборные Бельгии и Португалии сыграют в плей-офф ЧЕ-2020.
Встреча пройдет на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Испания).
В день матча в этой новости мы проведем онлайн текстовую трансляцию поединка. В ней максимально оперативно и подробно опишем все, что происходит на поле. Начало в 22:00 по киевскому времени.Кроме того, на сайте вы найдете турнирную таблицу Евро 2020.