Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция

Прямой эфир одного из самых конкурентных матчей плей-офф ЧЕ-2020

Фото - twitter.com/euro2020

Национальные команды Бельгии и Португалии встретятся в 1/8 финала Евро 2020.

Игра состоится 27 июня 2021 года на арене «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Испании.

Смотреть матч онлайн можно на нашем сайте. В день противостояния в этой новости будет доступна видеотрансляция, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Также следите за турнирной таблицей чемпионата Европы по футболу.