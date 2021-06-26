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Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
Прямой эфир одного из самых конкурентных матчей плей-офф ЧЕ-2020
Фото - twitter.com/euro2020
Национальные команды Бельгии и Португалии встретятся в 1/8 финала Евро 2020.
Игра состоится 27 июня 2021 года на арене «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Испании.
Смотреть матч онлайн можно на нашем сайте. В день противостояния в этой новости будет доступна видеотрансляция, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Также следите за турнирной таблицей чемпионата Европы по футболу.