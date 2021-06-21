Евро 2020. Бельгия удвоила преимущество в матче с Финляндией. Онлайн трансляция
Евро-2020. Финляндия – Бельгия: стартовые составы
Финны попытаются выйти в плей-офф Евро-2020, бельгийцы уже там
Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на матч Финляндии и Бельгии в 3-м туре Евро-2020.
Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.
Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Докю, де Брёйне, Э. Азар, Лукаку.
Видео трансляция матча Финляндия – Бельгия.