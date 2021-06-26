Матч Франция – Португалия смотрели из космоса
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
Следите за противостоянием 1/8 финала ЧЕ-2020
Фото - twitter.com/euro2020
Сборные Франции и Швейцарии сыграют в плей-офф ЕВРО 2020.
Дата матча: 28.06.2021.
Встреча пройдет на Национальном стадионе (Бухарест, Румыния).
В этой новости мы проведем подробную текстовую онлайн трансляцию поединка. Начнется она в день матча, в 22:00.Также на сайте доступен полный календарь чемпионата Европы по футболу.
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