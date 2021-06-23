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Евро-2020. Германия – Венгрия: стартовые составы

Немцы попытаются выйти в плей-офф Евро-2020
Футбол Евро-2020
23 июня 21:55
Евро-2020. Германия – Венгрия: стартовые составы
Фото: Getty Images

Вашему вниманию стартовые составы на матч 3-го тура Евро-2020 между Германией и Венгрией.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Хаверц, Зане, Гнабри.

Венгрия: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, О. Солои, Фиоло, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, А. Солои, Шоллои

Видео трансляция матча Германия – Венгрия.

Онлайн трансляция матча Германия – Венгрия.


Петр Приходько
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Германия - Венгрия

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