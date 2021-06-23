Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро-2020. Германия – Венгрия: стартовые составы
Немцы попытаются выйти в плей-офф Евро-2020
Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на матч 3-го тура Евро-2020 между Германией и Венгрией.
Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Хаверц, Зане, Гнабри.
Венгрия: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, О. Солои, Фиоло, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, А. Солои, Шоллои
Видео трансляция матча Германия – Венгрия.
Онлайн трансляция матча Германия – Венгрия.
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