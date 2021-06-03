Евро-2020. Календарь и расписание всех матчей турнира
Чемпионат Европы по футболу. Расписание матчей:
1-й тур
11 июня, пятница
Матч 1. Группа А. Турция – Италия (Рим) 22:00
12 июня, суббота
Матч 2. Группа A. Уэльс – Швейцария (Баку) 16:00
Матч 3. Группа B. Дания – Финляндия (Копенгаген) 19:00
Матч 4. Группа B. Бельгия – Россия (Санкт-Петербург) 22:00
13 июня, воскресенье
Матч 5. Группа D. Англия – Хорватия (Лондон) 16:00
Матч 6. Группа C. Австрия – Северная Македония (Бухарест) 19:00
Матч 7. Группа C. Нидерланды – Украина (Амстердам) 22:00
14 июня, понедельник
Матч 8. Группа D. Шотландия – Чехия (Глазго) 16:00
Матч 9. Группа E. Польша – Словакия (Санкт-Петербург) 19:00
Матч 10. Группа E. Испания – Швеция (Севилья) 22:00
15 июня, вторник
Матч 11. Группа F. Венгрия – Португалия (Будапешт) 19:00
Матч 12. Группа F. Франция – Германия (Мюнхен) 22:00
2-й тур
16 июня, среда
Матч 13. Группа B. Финляндия – Россия (Санкт-Петербург) 16:00
Матч 14. Группа A. Турция – Уэльс (Баку) 19:00
Матч 15. Группа A. Италия – Швейцария (Рим) 22:00
17 июня, четверг
Матч 16. Группа C. Украина – Северная Македония (Бухарест) 16:00
Матч 17. Группа B. Дания – Бельгия (Копенгаген) 19:00
Матч 18. Группа C. Нидерланды – Австрия (Амстердам) 22:00
18 июня, пятница
Матч 19. Группа E. Швеция – Словакия (Санкт-Петербург) 16:00
Матч 20. Группа D. Хорватия – Чехия (Глазго) 19:00
Матч 21. Группа D. Англия – Шотландия (Лондон) 22:00
19 июня, суббота
Матч 22. Группа F. Венгрия – Франция (Будапешт) 16:00
Матч 23. Группа F. Португалия – Германия (Мюнхен) 19:00
Матч 24. Группа E. Испания – Польша (Севилья) 22:00
3-й тур
20 июня, воскресенье
Матч 25. Группа A. Италия – Уэльс (Рим) 19:00
Матч 26. Группа A. Швейцария – Турция (Баку) 19:00
21 июня, понедельник
Матч 27. Группа C. Северная Македония – Нидерланды (Амстердам) 19:00
Матч 28. Группа C. Украина – Австрия (Бухарест) 19:00
Матч 29. Группа B. Россия – Дания (Копенгаген) 22:00
Матч 30. Группа B. Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург) 22:00
22 июня, вторник
Матч 31. Группа D. Чехия – Англия (Лондон) 22:00
Матч 32. Группа D. Хорватия – Шотландия (Глазго) 22:00
23 июня, среда
Матч 33. Группа E. Словакия – Испания (Севилья) 19:00
Матч 34. Группа E. Швеция – Польша (Санкт-Петербург) 19:00
Матч 35. Группа F. Германия – Венгрия (Мюнхен) 22:00
Матч 36. Группа F. Португалия – Франция (Будапешт) 22:00
Плей-офф
26 июня, суббота
Матч 37. 1/8 финала. 2А — 2В (Амстердам) 19:00
Матч 38. 1/8 финала. 1А — 2С (Лондон) 22:00
27 июня, воскресенье
Матч 39. 1/8 финала. 1С – 3D/E/F (Будапешт) 19:00
Матч 40. 1/8 финала. 1B – 3A/D/E/F (Севилья) 22:00
28 июня, понедельник
Матч 41. 1/8 финала. 2D – 2E (Копенгаген) 19:00
Матч 42. 1/8 финала. 1F – 3A/B/C (Бухарест) 22:00
29 июня, вторник
Матч 43. 1/8 финала. 1D – 2F (Лондон) 19:00
Матч 44. 1/8 финала. 1E – 3A/B/C/D (Глазго) 22:00
2 июля, пятница
Матч 45. 1/4 финала. П.42 – П.41 (Санкт-Петербург) 19:00
Матч 46. 1/4 финала. П.40 – П.38 (Мюнхен) 22:00
3 июля, суббота
Матч 47. 1/4 финала. П.37 – П.39 (Баку) 19:00
Матч 48. 1/4 финала. П.44 – П.43 (Рим) 22:00
6 июля, вторник
Матч 49. 1/2 финала. П.45 – П.46 (Лондон) 22:00
7 июля, среда
Матч 50. 1/2 финала. П.48 – П.47 (Лондон) 22:00
11 июля, воскресенье
Матч 51. Финал. П.49 – П.50 (Лондон) 22:00
Уже известна заявка Украины на Евро-2020.
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