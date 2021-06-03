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Евро-2020. Календарь и расписание всех матчей турнира

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Футбол Евро-2020
12:45
Евро-2020. Календарь и расписание всех матчей турнира
Фото: XSPORT

Чемпионат Европы по футболу. Расписание матчей:

1-й тур

11 июня, пятница

Матч 1. Группа А. Турция – Италия (Рим) 22:00

12 июня, суббота

Матч 2. Группа A. Уэльс – Швейцария (Баку) 16:00

Матч 3. Группа B. Дания – Финляндия (Копенгаген) 19:00

Матч 4. Группа B. Бельгия – Россия (Санкт-Петербург) 22:00

13 июня, воскресенье

Матч 5. Группа D. Англия – Хорватия (Лондон) 16:00

Матч 6. Группа C. Австрия – Северная Македония (Бухарест) 19:00

Матч 7. Группа C. Нидерланды – Украина (Амстердам) 22:00

14 июня, понедельник

Матч 8. Группа D. Шотландия – Чехия (Глазго) 16:00

Матч 9. Группа E. Польша – Словакия (Санкт-Петербург) 19:00

Матч 10. Группа E. Испания – Швеция (Севилья) 22:00

15 июня, вторник

Матч 11. Группа F. Венгрия – Португалия (Будапешт) 19:00

Матч 12. Группа F. Франция – Германия (Мюнхен) 22:00

2-й тур

16 июня, среда

Матч 13. Группа B. Финляндия – Россия (Санкт-Петербург) 16:00

Матч 14. Группа A. Турция – Уэльс (Баку) 19:00

Матч 15. Группа A. Италия – Швейцария (Рим) 22:00

17 июня, четверг

Матч 16. Группа C. Украина – Северная Македония (Бухарест) 16:00

Матч 17. Группа B. Дания – Бельгия (Копенгаген) 19:00

Матч 18. Группа C. Нидерланды – Австрия (Амстердам) 22:00

18 июня, пятница

Матч 19. Группа E. Швеция – Словакия (Санкт-Петербург) 16:00

Матч 20. Группа D. Хорватия – Чехия (Глазго) 19:00

Матч 21. Группа D. Англия – Шотландия (Лондон) 22:00

19 июня, суббота

Матч 22. Группа F. Венгрия – Франция (Будапешт) 16:00

Матч 23. Группа F. Португалия – Германия (Мюнхен) 19:00

Матч 24. Группа E. Испания – Польша (Севилья) 22:00

3-й тур

20 июня, воскресенье

Матч 25. Группа A. Италия – Уэльс (Рим) 19:00

Матч 26. Группа A. Швейцария – Турция (Баку) 19:00

21 июня, понедельник

Матч 27. Группа C. Северная Македония – Нидерланды (Амстердам) 19:00

Матч 28. Группа C. Украина – Австрия (Бухарест) 19:00

Матч 29. Группа B. Россия – Дания (Копенгаген) 22:00

Матч 30. Группа B. Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург) 22:00

22 июня, вторник

Матч 31. Группа D. Чехия – Англия (Лондон) 22:00

Матч 32. Группа D. Хорватия – Шотландия (Глазго) 22:00

23 июня, среда

Матч 33. Группа E. Словакия – Испания (Севилья) 19:00

Матч 34. Группа E. Швеция – Польша (Санкт-Петербург) 19:00

Матч 35. Группа F. Германия – Венгрия (Мюнхен) 22:00

Матч 36. Группа F. Португалия – Франция (Будапешт) 22:00

Плей-офф

26 июня, суббота

Матч 37. 1/8 финала. 2А — 2В (Амстердам) 19:00

Матч 38. 1/8 финала. 1А — 2С (Лондон) 22:00

27 июня, воскресенье

Матч 39. 1/8 финала. 1С – 3D/E/F (Будапешт) 19:00

Матч 40. 1/8 финала. 1B – 3A/D/E/F (Севилья) 22:00

28 июня, понедельник

Матч 41. 1/8 финала. 2D – 2E (Копенгаген) 19:00

Матч 42. 1/8 финала. 1F – 3A/B/C (Бухарест) 22:00

29 июня, вторник

Матч 43. 1/8 финала. 1D – 2F (Лондон) 19:00

Матч 44. 1/8 финала. 1E – 3A/B/C/D (Глазго) 22:00

2 июля, пятница

Матч 45. 1/4 финала. П.42 – П.41 (Санкт-Петербург) 19:00

Матч 46. 1/4 финала. П.40 – П.38 (Мюнхен) 22:00

3 июля, суббота

Матч 47. 1/4 финала. П.37 – П.39 (Баку) 19:00

Матч 48. 1/4 финала. П.44 – П.43 (Рим) 22:00

6 июля, вторник

Матч 49. 1/2 финала. П.45 – П.46 (Лондон) 22:00

7 июля, среда

Матч 50. 1/2 финала. П.48 – П.47 (Лондон) 22:00

11 июля, воскресенье

Матч 51. Финал. П.49 – П.50 (Лондон) 22:00

Уже известна заявка Украины на Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол)

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