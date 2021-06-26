Вратарь сборной Швеции: «Украина в 1/8? Понимаем, что можем пройти такого соперника»
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
Смотрите онлайн матч 1/8 финала ЧЕ-2020
В понедельник, 28 июня 2021 года, сборные Хорватии и Испании сразятся в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).
Следить за игрой в прямом эфире вы сможете в этой новости. В день матча тут будет доступен плеер с видео трансляцией. Старт по киевскому времени — 19:00.
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