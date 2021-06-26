Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция

Смотрите онлайн матч 1/8 финала ЧЕ-2020

В понедельник, 28 июня 2021 года, сборные Хорватии и Испании сразятся в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Следить за игрой в прямом эфире вы сможете в этой новости. В день матча тут будет доступен плеер с видео трансляцией. Старт по киевскому времени — 19:00.