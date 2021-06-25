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Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция

Первый матч плей-офф чемпионата Европы по футболу на XSPORT.ua
Футбол Евро-2020
08:22
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
Фото: uefa.com

1/8 финала Евро 2020 начинается с противостояния Уэльса и Дании.

Дата игры: 26.06.2021.

Место проведения: Йохан Кройфф Арена (Амстердам, Нидерланды). 

Уэльс — Дания: онлайн трансляция  

Следить за матчем в прямом эфире можно вместе с нами. В день противостояния в этой новости мы проведем текстовую трансляцию со всеми подробностями. Начнется она в 19:00 по киевскому времени.

Кроме того, на сайте доступна турнирная таблица ЧЕ-2020.
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Теги

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