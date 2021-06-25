Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция

Первый матч плей-офф чемпионата Европы по футболу на XSPORT.ua

Фото: uefa.com

1/8 финала Евро 2020 начинается с противостояния Уэльса и Дании.

Дата игры: 26.06.2021.

Место проведения: Йохан Кройфф Арена (Амстердам, Нидерланды).

Уэльс — Дания: онлайн трансляция

Следить за матчем в прямом эфире можно вместе с нами. В день противостояния в этой новости мы проведем текстовую трансляцию со всеми подробностями. Начнется она в 19:00 по киевскому времени.