Евро – под угрозой для сборной Испании: в стане «фурии» еще один случай коронавируса

Команда пока сидит на изоляции

Диего Льоренте / фото - Goal

Вслед за Серхио Бускетсом, сборная Испании потеряла еще одного игрока из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола.

Центральный защитник Диего Льоренте сдал положительный тест на ковид, и сегодня вечером покинет стан сборной на специально оборудованном медицинском автомобиле.

Основная команда испанцев сейчас находиться на изоляции, где каждый игрок работает по индивидуальной программе.

Пока сборная находиться на карантине, их успешно подменяет молодежный состав. Юное поколение «фурии рохи» уже провело товарищеский матч с Литвой, где одержало крупную победу со счетом 4:0.

Напомним, в сборную Испании были довызваны 4 игрока.