Один из лидеров «Зари» получил тяжелую травму
Еврокубковый матч «Зари» пройдет без поддержки трибун
Эпидемиологическая ситуация заставила принять меры
30 октября 12:40
фото - ФК Заря
В четверг, 4 ноября, «Заря» на «Славутич Арене» примет софийский ЦСКА в матче группового этапа Лиги конференций.
Игра пройдет при пустых трибунах из-за эпидемиологической обстановки в Запорожье, сообщает gol.bg.
Луганский клуб уже оповестил об этом решении UEFA.
Но если в ближайшие дни ситуация улучшится, то доступ фанатов на трибуны будет обсужден повторно.
Напомним, один из лидеров «Зари» надолго выбыл из строя из-за травмы.
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