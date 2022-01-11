Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
О сделке вскоре объявят официально
11 января 20:55
Давид Нерес / Фото: Eurosport
Представитель агентства Forza Sports Group Ревьен Канхай высказался о будущем трансфере вингера «Аякса» Давида Нереса в «Шахтер». Его цитирует нидерландское издание De Telegraaf.
«Клубы почти уладили переход, и все должно быть завершено в ближайшие дни. Через «Шахтер» Давид хочет снова оказаться в центре внимания европейского топа».
Ранее стало известно, сколько «Шахтер» заплатил «Аяксу» за Нереса.
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