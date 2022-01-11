Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»

О сделке вскоре объявят официально
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 20:55
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Давид Нерес / Фото: Eurosport

Представитель агентства Forza Sports Group Ревьен Канхай высказался о будущем трансфере вингера «Аякса» Давида Нереса в «Шахтер». Его цитирует нидерландское издание De Telegraaf.

«Клубы почти уладили переход, и все должно быть завершено в ближайшие дни. Через «Шахтер» Давид хочет снова оказаться в центре внимания европейского топа».

Ранее стало известно, сколько «Шахтер» заплатил «Аяксу» за Нереса

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Давид Нерес Аякс Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 22:19
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 19:58
«Шахтер» завершит сделку по вингеру «Аякса» в ближайшие часы
«Шахтер» завершит сделку по вингеру «Аякса» в ближайшие часы
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 18:34
Федецкий: «Динамо» по игре выглядит интереснее «Шахтера»
Федецкий: «Динамо» по игре выглядит интереснее «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 17:38
Палкин назвал арендованных игроков «Шахтера», которые обратили на себя внимание
Палкин назвал арендованных игроков «Шахтера», которые обратили на себя внимание
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 14:30
В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
Футбол Украинские легионеры
11 января 11:25

Новости: Футбол

Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Буяльский: «Борьба за чемпионство в УПЛ? Все в наших руках»
Украинская Премьер-лига
11 января 22:45
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Новый скандал в украинском футболе. В «Десне» утверждают, что Калитвинцев перешел в «Александрию» незаконно
Украинская Премьер-лига
11 января 22:28
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса
Украинская Премьер-лига
11 января 22:19
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Примерa (Испания)
11 января 21:57
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере
В мире
11 января 21:48
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
Салах не помог. Гол Ихеаначо принес Нигерии победу над Египтом
В мире
11 января 21:40
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Европейский агент рассказал о мотивации Нереса перейти в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:55
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Калитвинцев: «Десна» со мной не рассчиталась, все пойдет в суды»
Украинская Премьер-лига
11 января 20:49
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Нереса «Аяксу»
Украинская Премьер-лига
11 января 19:58
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
15
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости