Евровесна, жди! Кто уже обеспечил себе место в 1/16 Лиги Европы и Лиги конференций?

В этом году в плей-офф не будет украинских команд

фото - SportsMax Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. Целый ряд команд уже смогли обеспечить себе место в 1/16 ЛЕ. Путевку в следующий этап добыли: «Вест Хэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лацио» (Италия), «Байер 04», Франкфурт» (оба – Германия), «Реал Бетис» (Испания), «Лиона» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Олимпиакос» (Греция) и «Монако» из одноименного княжества. В Лиге конференций также определилось несколько участников плей-офф турнира: «Буде-Глимт» (Норвегия), «Рома» (Италия), АЗ, Фейенорд (оба – Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Маккаби Тель-Авив (Израиль), «Ласк» (Австрия), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция), «Базель» (Швейцария) и «Карабах» (Азербайджан). Ни одна украинская команда не смогла обеспечить себе евровесну. «Динамо» и «Шахтер» заняли последние места в своих группах ЛЧ, а «Заря» досрочно завершила борьбу в Лиге конференций. В последний раз, ни одного отечественного клуба не было в плей-офф ЛЕ еще 14 лет назад.

Павел Харченко