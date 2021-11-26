Евровесна, жди! Кто уже обеспечил себе место в 1/16 Лиги Европы и Лиги конференций?
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций.
Целый ряд команд уже смогли обеспечить себе место в 1/16 ЛЕ. Путевку в следующий этап добыли:
«Вест Хэм» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Лацио» (Италия), «Байер 04», Франкфурт» (оба – Германия), «Реал Бетис» (Испания), «Лиона» (Франция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Олимпиакос» (Греция) и «Монако» из одноименного княжества.
В Лиге конференций также определилось несколько участников плей-офф турнира:
«Буде-Глимт» (Норвегия), «Рома» (Италия), АЗ, Фейенорд (оба – Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Маккаби Тель-Авив (Израиль), «Ласк» (Австрия), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция), «Базель» (Швейцария) и «Карабах» (Азербайджан).
Ни одна украинская команда не смогла обеспечить себе евровесну. «Динамо» и «Шахтер» заняли последние места в своих группах ЛЧ, а «Заря» досрочно завершила борьбу в Лиге конференций.
В последний раз, ни одного отечественного клуба не было в плей-офф ЛЕ еще 14 лет назад.
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