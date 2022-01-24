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Езерский: «Нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться возглавить Польшу»

Сообщалось, что Шевченко – кандидант номер один на пост главного тренера «Кадры»
Футбол Украинские легионеры
20:23
Езерский: «Нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться возглавить Польшу»
Владимир Езерский / Фото - УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился мнением о возможном назначении Андрея Шевченко наставником национальной команды Польши.

Похоже, Андрею Шевченко понравились такие вызовы. Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – «Дженоа», однако долго в Италии не задержался.

Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться стать у руля «Кадры» перед самыми важными поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира. Остается надеяться, что Андрей Шевченко все хорошенько взвесил и уже владеет информацией о возможностях своих новых подопечных. Ведь на кону и его дальнейшая тренерская карьера.

К сожалению, мы не владеем информацией о ходе переговоров Шевченко с руководством польского футбольного союза, неизвестно, на какой срок ему предлагают контракт, кто войдет в тренерский штаб, какое влияние будут иметь результаты раунда плей-офф в борьбе за путевку в Катар. Поэтому пока лучше запастись терпением и дождаться официальной информации о новом рулевом «Кадры», а уже потом, что-то комментировать.

Ранее сообщалось, что у Польского футбольного союза и Шевченко есть обоюдное желание сотрудничества, но нужно уладить вопрос с «Дженоа».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Владимир Езерский Андрей Шевченко сборная Польши (футбол) Дженоа

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