Езерский: «Нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться возглавить Польшу»
Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился мнением о возможном назначении Андрея Шевченко наставником национальной команды Польши.
Похоже, Андрею Шевченко понравились такие вызовы. Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – «Дженоа», однако долго в Италии не задержался.
Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться стать у руля «Кадры» перед самыми важными поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира. Остается надеяться, что Андрей Шевченко все хорошенько взвесил и уже владеет информацией о возможностях своих новых подопечных. Ведь на кону и его дальнейшая тренерская карьера.
К сожалению, мы не владеем информацией о ходе переговоров Шевченко с руководством польского футбольного союза, неизвестно, на какой срок ему предлагают контракт, кто войдет в тренерский штаб, какое влияние будут иметь результаты раунда плей-офф в борьбе за путевку в Катар. Поэтому пока лучше запастись терпением и дождаться официальной информации о новом рулевом «Кадры», а уже потом, что-то комментировать.
Ранее сообщалось, что у Польского футбольного союза и Шевченко есть обоюдное желание сотрудничества, но нужно уладить вопрос с «Дженоа».
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