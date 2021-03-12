Езерский: «Положительная динамика в игре «Динамо» присутствует»

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Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги результата первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» против «Вильярреала».

Владимир Иванович, матч против «Вильярреала» показал, что «Динамо» еще сыровато для больших свершений на международной арене?

В таких турнирах с каждым последующим раундом соперники все сложнее. Тем не менее, даже поражение «Динамо» показало, что положительная динамика в игре киевлян присутствует. «Вильярреал» − сильный соперник, с качественными и опытными исполнителями, а руководит ими Унаи Эмери, за плечами которого три выигрыша Лиги Европы в качестве наставника.

Такой итоговый счет справедлив?

На евроарене «Динамо» старается играть осторожно, можно сказать прагматично, команда ищет свои моменты в контригре. До первого пропущенного мяча мне динамовцы понравились. Игра была равной, у хозяев имелись предпосылки для того, чтобы отличиться. Но, забив, «Вильярреал» начал контролировать игру. Впрочем, подопечные Мирчи Луческу бились до конца, не опускали рук, старались. Считаю, что хозяева на гол наиграли.

Проблема наконечника в игре «Динамо» остается?

Об этом сейчас много говорят. Конечно, выступая в еврокубках, необходимо усиливаться квалифицированными игроками, особенно это касается нападающих.

Кто у «Динамо» выделялся на этом фоне?

В атаке наиболее креативными выглядели Буяльский и Цыганков.

Ответный матч превращается в пустую формальность?

Конечно, поражение − 0:2 оставляет мало шансов на общий успех в противостоянии. Остается надеяться на чудо. Хотя матч на НСК «Олимпийский» показал, что с «Вильярреалом» можно играть на равных.

Ответный матч 1/8 финала «Вильярреал» − «Динамо» пройдет 18 марта в 22:00.